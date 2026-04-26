Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Küresel krizler ve dolar hegemonyasına duyulan güvensizlik altını zirveye taşıdı; gram altın 6.800 TL eşiğini aşarken ons altın 5.000 dolarlık psikolojik sınıra yaklaştı
Ekonomi gündemini yakından takip edenlerin gözü kulağı 26 Nisan Pazar günü de altın piyasasına kilitlendi. Batı merkezli finans sistemindeki çatlaklar ve Batı Asya’da tırmanan Siyonist saldırganlığın yarattığı belirsizlik, yatırımcıyı en güvenli liman olan altına yönlendiriyor.
İç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen rakamlar, haftanın kapanış gününde de hareketli bir seyir izleyerek halkın birikimlerini koruma çabasını ön plana çıkarıyor.
PİYASALARDA 'GÜVENLİ LİMAN' ARAYIŞI VE GÜNCEL TABLO
Küresel sermayenin para birimlerine olan güvenin sarsıldığı bu dönemde, kuyumculardan alınan son veriler altının her kaleminde yeni bir eşiğin aşıldığını gösteriyor
İşte 26 Nisan itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarında son durum:
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.814,23 TL
SATIŞ: 6.815,04 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.884,24 TL
SATIŞ: 11.132,19 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.700,46 TL
SATIŞ: 22.264,38 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.148,00 TL
SATIŞ: 44.607,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 44.946,00 TL
SATIŞ: 45.628,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 6.204,02 TL
SATIŞ: 6.209,52 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.708,89 $* SATIŞ: 4.709,45$