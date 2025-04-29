Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 4.097,66TL

Gram altın satış: 4.098,09TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 6.733,00TL

Çeyrek altın satış: 6.800,00TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 13.466,00TL

Yarım altın satış: 13.599,00TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

TAM ALTIN

Tam altın alış: 26.849,00TL

Tam altın satış: 27.094,00TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 27.265,00TL

Cumhuriyet altını satış: 27.677,00TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

ATA ALTIN

Ata altın alış: 27.572,00₺

Ata altın satış: 27.801,00₺

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