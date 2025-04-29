Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 4.097,66TL
Gram altın satış: 4.098,09TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 6.733,00TL
Çeyrek altın satış: 6.800,00TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 13.466,00TL
Yarım altın satış: 13.599,00TL
TAM ALTIN
Tam altın alış: 26.849,00TL
Tam altın satış: 27.094,00TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 27.265,00TL
Cumhuriyet altını satış: 27.677,00TL
ATA ALTIN
Ata altın alış: 27.572,00₺
Ata altın satış: 27.801,00₺