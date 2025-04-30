Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 4.090 TL

Satış fiyatı: 4.090 TL 

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 6.712 TL

Satış fiyatı: 6.792 TL 

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 13.449 TL

Satış fiyatı: 13.585 TL 

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 26.358 TL

Satış fiyatı: 26.879 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı: 26.806 TL

Satış fiyatı: 27.056 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 27.182 TL

Satış fiyatı: 27.868 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

REŞAT ALTIN

Alış fiyatı: 26.833 TL

Satış fiyatı: 27.084 TL 

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