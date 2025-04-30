Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 4.090 TL
Satış fiyatı: 4.090 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 6.712 TL
Satış fiyatı: 6.792 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 13.449 TL
Satış fiyatı: 13.585 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 26.358 TL
Satış fiyatı: 26.879 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış fiyatı: 26.806 TL
Satış fiyatı: 27.056 TL
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 27.182 TL
Satış fiyatı: 27.868 TL
REŞAT ALTIN
Alış fiyatı: 26.833 TL
Satış fiyatı: 27.084 TL