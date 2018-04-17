İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 290,00 lira, Cumhuriyet altını 1.183,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 176,90 liradan işlem gördü.
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