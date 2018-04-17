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Altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 176,90 liradan tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 290,00 lira, Cumhuriyet altını 1.183,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 176,90 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın #altın ne kadar #kapalıçarşı
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