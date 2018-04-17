Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 176,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 290,00 lira, Cumhuriyet altını 1.183,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 176,90 liradan işlem gördü.