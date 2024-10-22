Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3 bin 004 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.733 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Ekim altın fiyatları...

Mert Sagit Mert Sagit
Altın fiyatlarında son durum ne?
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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3 bin 004 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 913 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.004,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.913,7200 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.826,32 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.397,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.396,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.057,93 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.733,81 dolar

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