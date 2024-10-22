Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3 bin 004 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.733 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Ekim altın fiyatları...
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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3 bin 004 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 913 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.004,55 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.913,7200 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.826,32 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.397,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.396,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.057,93 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.733,81 dolar