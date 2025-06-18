Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 4.308,15 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.150,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

 Yarım altın satış fiyatı: 14.300,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 28.257,54 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 8

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.471,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 70.860,54 TL

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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.390,90 dolar

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altın fiyatları