Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları
Küresel piyasalardaki makroekonomik dalgalanmalar, ons altındaki grafik hareketleri ve yurt içinde döviz kurunda yaşanan değişimler, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşımaya devam ediyor.
Hem birikimlerini değerlendirmek isteyen küçük yatırımcılar hem de büyük fon yöneticileri, güne başlarken "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Ons altın kaç dolardan işlem görüyor?" sorularına yanıt arıyor.
26 Haziran 2026 Cuma günü piyasaların açılış işlemleriyle birlikte serbest piyasa ve Kapalıçarşı odaklı güncel altın satış fiyatları tablosu şu şekilde netleşti:
26 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
Günün ilk saatleri itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören güncel altın satış rakamları:
Gram Altın Satış Fiyatı: 5.889,23 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.922,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 19.819,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 39.394,72 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 39.517,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 98.788,91 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.000,81 Dolar
ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ AŞILDI
Altının küresel para birimi olarak kabul gören ons fiyatı, uluslararası piyasalarda tarihi bir eşiği geride bırakarak 4.000 Dolar bandının üzerindeki seyrini koruyor. Küresel ölçekte merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyaller ve jeopolitik risklerin canlı kalması, güvenli liman algısını besleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor. İç piyasada ise hem ons altındaki bu güçlü duruş hem de Dolar/TL kurundaki hareketlilik, gram altın fiyatının 5.800 TL sınırını aşarak 6.000 TL sınırına dayanmasında ana itici güç oldu.