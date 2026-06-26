Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları

Altının küresel para birimi olarak kabul gören ons fiyatı, uluslararası piyasalarda tarihi bir eşiği geride bırakarak 4.000 Dolar bandının üzerindeki seyrini koruyor. Küresel ölçekte merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyaller ve jeopolitik risklerin canlı kalması, güvenli liman algısını besleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor. İç piyasada ise hem ons altındaki bu güçlü duruş hem de Dolar/TL kurundaki hareketlilik, gram altın fiyatının 5.800 TL sınırını aşarak 6.000 TL sınırına dayanmasında ana itici güç oldu.