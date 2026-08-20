Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD Hazinesi'nin attığı adımların ardından uluslararası piyasalarda güvenli liman talebi canlılığını koruyor. Güne 4.497 dolar bandında başlayan ons altın son 2 ayın en güçlü seyrini sürdürürken, serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 300 TL, Cumhuriyet altını ise 45 bin TL sınırına dayandı.