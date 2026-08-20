Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artıracağını duyurmasıyla birlikte dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerileme, altın fiyatlarına güçlü bir ivme kazandırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 1

Ons altının 4.500 dolar eşiğine dayanmasıyla iç piyasada gram altın 6.978 TL seviyesini test ederek son 4 ayın zirvesine yaklaştı.

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 2

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR
ABD Hazinesi'nin attığı adımların ardından uluslararası piyasalarda güvenli liman talebi canlılığını koruyor. Güne 4.497 dolar bandında başlayan ons altın son 2 ayın en güçlü seyrini sürdürürken, serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 300 TL, Cumhuriyet altını ise 45 bin TL sınırına dayandı.

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 3

20 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 4

Piyasalarda sabah saatleri itibarıyla geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekilde şekillendi:

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 5

Gram Altın: 6.936,93 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 6

Çeyrek Altın: 11.293,00 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 7

Yarım Altın: 22.580,00 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 8

Tam Altın: 44.410,06 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 9

Cumhuriyet Altını: 44.994,00 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 10

Gremse Altın: 111.365,72 TL

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Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum - Resim: 11

Ons Altın: 4.497,23 Dolar

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