Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum
Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artıracağını duyurmasıyla birlikte dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerileme, altın fiyatlarına güçlü bir ivme kazandırdı.
Ons altının 4.500 dolar eşiğine dayanmasıyla iç piyasada gram altın 6.978 TL seviyesini test ederek son 4 ayın zirvesine yaklaştı.
KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR
ABD Hazinesi'nin attığı adımların ardından uluslararası piyasalarda güvenli liman talebi canlılığını koruyor. Güne 4.497 dolar bandında başlayan ons altın son 2 ayın en güçlü seyrini sürdürürken, serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 300 TL, Cumhuriyet altını ise 45 bin TL sınırına dayandı.
20 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
Piyasalarda sabah saatleri itibarıyla geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: 6.936,93 TL
Çeyrek Altın: 11.293,00 TL
Yarım Altın: 22.580,00 TL
Tam Altın: 44.410,06 TL
Cumhuriyet Altını: 44.994,00 TL
Gremse Altın: 111.365,72 TL
Ons Altın: 4.497,23 Dolar