Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
Altın fiyatları geçen hafta başladığı rekor serisini yeni haftada da sürdürüyor. Dün 4.822 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın, yeni güne de rekorla girerek bir ara 4.844 TL’yi gördü.
Yatırımcıların aklında ise aynı soru var: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
FED KARARI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI YÜKSELTİYOR
Altın piyasaları, yatırımcıların gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran değerli metal, haftanın kapanışında kısmi bir geri çekilme yaşasa da yeni haftaya güçlü başladı.
Özellikle Fed’in 16-17 Eylül’de açıklaması beklenen faiz indirimi ihtimali, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor.
9 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI
Geçtiğimiz hafta ortasında 3.559 doları gören ons altın, 9 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla 3.583 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.757 TL’den alıcı buluyor.
9 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 4.835,24 TL
Satış: 4.835,75 TL
9 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.950,00 TL
Satış: 8.032,00 TL
9 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 15.901,00 TL
Satış: 16.064,00 TL
9 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 31.704,00 TL
Satış: 31.980,00 TL
9 EYLÜL 2025 ONS ALTIN FİYATI
Alış: 3.645,00 dolar
Satış: 3.645,36 dolar