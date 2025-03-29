Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.794,36

Satış: 3.798,27

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,070.97

Satış: 6,210.16

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,104.00

Satış: 12,420.33

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,140.00

Satış: 25,520.00

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 60,709.73

Satış: 62,101.63

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 25,042.76

Satış: 25,676.27

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,283.89

Satış: 24,764.69

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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? İşte güncel fiyatlar - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,460.45

Satış: 3,464.02

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altın fiyatları