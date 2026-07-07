Altın fiyatlarında yön değişti! 7 Temmuz gram, çeyrek ve Ons Altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarında yön, küresel gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. Ons altın fiyatında dün 4.202 dolara kadar bir yükseliş yaşanmış ve bu ivmelenme sarı metalde iki haftanın zirve seviyelerine işaret etmişti. Ancak bu zirvenin ardından yön yeniden aşağı döndü. Yatırımcılar şimdi pürdikkat Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarını ve yeni Başkan Kevin Warsh’ın para politikasına ilişkin vereceği ipuçlarını bekliyor.
İşte 7 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde piyasalardan alınan verilere göre güncel altın satış fiyatları tablosu:
7 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Ons altın satış fiyatı: 4.132,65 dolar
Gram altın satış fiyatı: 6.212,39 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.225,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.406,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.647,37 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.651,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 101.930,13 TL