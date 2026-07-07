Altın fiyatlarında yön değişti! 7 Temmuz gram, çeyrek ve Ons Altın ne kadar oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarında yön, küresel gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. Ons altın fiyatında dün 4.202 dolara kadar bir yükseliş yaşanmış ve bu ivmelenme sarı metalde iki haftanın zirve seviyelerine işaret etmişti. Ancak bu zirvenin ardından yön yeniden aşağı döndü. Yatırımcılar şimdi pürdikkat Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarını ve yeni Başkan Kevin Warsh’ın para politikasına ilişkin vereceği ipuçlarını bekliyor.