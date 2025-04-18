Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları

Bu fiyatlarla altının, yerel piyasada olduğu kadar uluslararası arenada da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor. Özellikle ons altının dolar bazındaki fiyatı, küresel piyasalarda doğrudan etkili olan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda değişkenlik gösteriyor.