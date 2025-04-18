Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları

Küresel piyasalarda tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler ve ticaret politikalarındaki gelişmelerin etkisiyle altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu süreçte yatırım bankaları, altın fiyatlarına yönelik cesur tahminlerde bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 1

Tarife krizleri, ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında arz-talep dengesini değiştirirken, altının değer kazanmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik risklerin ve siyasi belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yatırımcıların altına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda Citibank’ın tahmini, yatırımcılar arasında hem umut hem de spekülasyon ortamını beraberinde getiriyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 2

Piyasa dinamikleri ve güncel altın fiyatları

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 3

Haftanın son işlem günü olan 18 Nisan 2025 itibarıyla altın piyasasında yükseliş trendi belirgin bir şekilde devam ediyor. İşte piyasaların öne çıkan güncel fiyatları:

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın: 4.067 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın: 6.698 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın: 13.393 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını: 27.428 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 8

Ons altın: 3.326 Dolar

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları - Resim: 9

Bu fiyatlarla altının, yerel piyasada olduğu kadar uluslararası arenada da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor. Özellikle ons altının dolar bazındaki fiyatı, küresel piyasalarda doğrudan etkili olan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda değişkenlik gösteriyor.

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