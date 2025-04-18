Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları
Küresel piyasalarda tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler ve ticaret politikalarındaki gelişmelerin etkisiyle altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu süreçte yatırım bankaları, altın fiyatlarına yönelik cesur tahminlerde bulunuyor.
Tarife krizleri, ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında arz-talep dengesini değiştirirken, altının değer kazanmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik risklerin ve siyasi belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yatırımcıların altına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda Citibank’ın tahmini, yatırımcılar arasında hem umut hem de spekülasyon ortamını beraberinde getiriyor.
Piyasa dinamikleri ve güncel altın fiyatları
Haftanın son işlem günü olan 18 Nisan 2025 itibarıyla altın piyasasında yükseliş trendi belirgin bir şekilde devam ediyor. İşte piyasaların öne çıkan güncel fiyatları:
Gram altın: 4.067 TL
Çeyrek altın: 6.698 TL
Yarım altın: 13.393 TL
Cumhuriyet altını: 27.428 TL
Ons altın: 3.326 Dolar
Bu fiyatlarla altının, yerel piyasada olduğu kadar uluslararası arenada da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor. Özellikle ons altının dolar bazındaki fiyatı, küresel piyasalarda doğrudan etkili olan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda değişkenlik gösteriyor.