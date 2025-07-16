Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları

KÜRESEL EKONOMİ ETKİLİ OLDU



ABD ekonomisinin canlılığına işaret eden veriler ve gümrük tarifelerinin etkisinin sınırlı kalması altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Aynı zamanda küresel piyasalarda artan risk iştahı da yükselişi destekliyor.