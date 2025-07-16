Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi sürüyor. ABD ekonomisine dair pozitif veriler ve küresel risk iştahının artmasıyla birlikte gram, çeyrek ve ONS altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. İşte 16 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
KÜRESEL EKONOMİ ETKİLİ OLDU
ABD ekonomisinin canlılığına işaret eden veriler ve gümrük tarifelerinin etkisinin sınırlı kalması altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Aynı zamanda küresel piyasalarda artan risk iştahı da yükselişi destekliyor.
YATIRIMCILAR DİKKAT KESİLDİ
Altın yatırımcıları doların seyrini ve küresel risk iştahındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasalar temkinli ancak yükseliş eğilimi sürüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR
Gram altın, 16 Temmuz 2025 itibarıyla 4.321 TL seviyesinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın fiyatı 14.000 TL olarak güncellendi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını ise 28.618 TL'den alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın 7.000 TL seviyesine yükseldi.
ONS ALTIN DOLAR BAZINDA YÜKSELDİ
Uluslararası piyasada ONS altın 3.338 dolar seviyesine çıktı.