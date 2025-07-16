Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi sürüyor. ABD ekonomisine dair pozitif veriler ve küresel risk iştahının artmasıyla birlikte gram, çeyrek ve ONS altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. İşte 16 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 1

KÜRESEL EKONOMİ ETKİLİ OLDU

ABD ekonomisinin canlılığına işaret eden veriler ve gümrük tarifelerinin etkisinin sınırlı kalması altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Aynı zamanda küresel piyasalarda artan risk iştahı da yükselişi destekliyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 2

YATIRIMCILAR DİKKAT KESİLDİ

Altın yatırımcıları doların seyrini ve küresel risk iştahındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasalar temkinli ancak yükseliş eğilimi sürüyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR

Gram altın, 16 Temmuz 2025 itibarıyla 4.321 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 4

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın fiyatı 14.000 TL olarak güncellendi.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını ise 28.618 TL'den alıcı buluyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 7.000 TL seviyesine yükseldi.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ONS fiyatları - Resim: 7

ONS ALTIN DOLAR BAZINDA YÜKSELDİ

Uluslararası piyasada ONS altın 3.338 dolar seviyesine çıktı.

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