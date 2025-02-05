Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yeni rekorlar kırılıyor. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları...
Altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.
Ekonomim'e göre, son haftalarda artan talep, iç piyasada da altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları yeni seviyelere ulaştı.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 3.298,48 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.419,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 10.839,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.389,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.588,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 53.636,75 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.853,84 dolar