Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları dikkat! Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yeni rekorlar kırılıyor. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Ekonomim'e göre, son haftalarda artan talep, iç piyasada da altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları yeni seviyelere ulaştı.

İşte güncel altın fiyatları:

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 3.298,48 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.419,00 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 10.839,00 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 21.389,09 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.588,00 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 53.636,75 TL

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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 2.853,84 dolar

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Altın