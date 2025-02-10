Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! İşte güncel değerler
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Altının gramı 3 bin 344 lira oldu. Peki haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? İşte son durum...
Altın, yeni haftaya değer kazançlarıyla başladı. 10 Şubat 2025 itibarıyla altının gram fiyatı, 3 bin 344 lira seviyesine çıkarak haftanın ilk işlem gününe yükselişle girdi.
Cuma günü ons fiyatındaki artışla birlikte altının gramı 3 bin 308 liradan kapanmıştı. Bugün ise, saat 09.50 itibarıyla gram altın fiyatı yüzde 1,1 artarak 3 bin 344 lira seviyelerine ulaşmış durumda.
Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da yükseliş gösterdi. Çeyrek altın 5 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 90 liradan işlem görmekte.
Altın fiyatlarındaki bu yükselişin, özellikle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yarım altın satış fiyatı 11.060,00 TL, tam altın satış fiyatı ise 21.835,19 TL oldu.
Altının ons fiyatı da rekor kırarak 2 bin 887 dolar seviyesine ulaştı. Yüzde 0,9'luk bir artış gösteren ons altın, değer kazanmaya devam ediyor. Gremse altın ise 54.755,43 TL' den işlem görüyor.
Analistler, ABD'nin ticaret politikalarına dair endişelerle birlikte güvenli liman talebinin arttığını ve bunun da altın fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyorlar.
ABD'NİN EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler arttı.
Bu gelişmeler, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Trump’ın açıklamaları sonrası ticaret savaşlarının daha da tırmanması bekleniyor.
YURT DIŞINDA DİKKATLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Bu hafta gözler, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Altının ons fiyatı için 2 bin 900 dolar seviyesi direnç, 2 bin 860 dolar ise destek konumunda bulunuyor.