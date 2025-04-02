Altın fiyatlarında yükseliş: İslam Memiş'ten altın piyasasına yönelik önemli uyarılar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirerek mevcut durumu ve yıl sonu beklentilerini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam açıklayacağı yeni gümrük vergileri, küresel piyasalarda önemli bir etkiye sahip olacak. Altın fiyatlarının bu gelişmeden nasıl etkileneceği ise yatırımcılar için merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında rekorların neden erkene çekildiğini ve nisan ayı için beklentilerini paylaştı.
Bugün Altın Alınır Mı? Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Ticaret savaşlarının resmen başlaması, küresel piyasalarda kaygı ve tedirginliğe yol açmıştı. Bu süreçte en çok güvenli liman olarak tercih edilen altın, yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatı %20, gram altın ise %28 oranında değer kazandı.
Şu an itibariyle ons altın 3.120 dolar seviyesinde, gram altın ise 3.863 lira seviyesinde işlem görüyor ve her ay yeni bir rekor denemesi yapıyor. Bu seviyeler, temmuz ayında beklenen rakamlardı.
Yıl Sonu Altın Beklentisi
Yılın ilk çeyreğinde bu fiyatların gerçekleşmesi, küresel piyasalardaki kaygının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Altın, fiziki olarak da yılın ilk çeyreğinde ciddi bir artış yaşadı. Merkez bankaları ve şirketler, fiziki altına olan talebi artırmış durumda.
Özellikle dünya genelinde altına ek vergiler gelmesi beklentisi, Londra'daki altınların Amerika'ya transferini etkiliyor. Doların rezerv para özelliğini kaybetmesi de altına olan talebi artırıyor. Bu nedenle ons altın ve gram altın, yılın ilk çeyreğinde yeni rekorlara imza attı.
.Son bir hafta içinde gram altın 150 lira, ons altın ise 50 dolar değer kazandı. Bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler ışığında, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının her ay yeni bir rekor denemesi yapması bekleniyor
Trump’ın Açıklamaları Altını Etkiler Mi?
Dün 3.148 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, fiyatların yavaşça fiyatlandığını gösterdi. Teknik olarak, ons altın 3.200 dolar direncine yaklaşırken, gram altın da 4.000 lira direncini test ediyor.
Bu seviyeler, direnç bölgeleri olarak takip edilecek. Ancak açıklamalar hala belirsizliğini koruyor ve farklı ülkelerden gelebilecek misilleme haberleriyle birlikte, altın fiyatlarında nisan ayı içinde sert dalgalanmalar yaşanabilir.
Her ne kadar son üç ayda altın sürekli yukarı yönlü hareket etse de, aslında altın piyasasında bir düzeltme hareketi yapılması gerektiği görülüyor. Teknik açıdan, destek seviyeleri gerilemeyen ve aşağıda boşluk kalan alanlar bulunuyor.
Bu yüzden, altın piyasasında düşüş yönlü hareketler için temkinli olmakta fayda var.