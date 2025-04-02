Altın fiyatlarında yükseliş: İslam Memiş'ten altın piyasasına yönelik önemli uyarılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam açıklayacağı yeni gümrük vergileri, küresel piyasalarda önemli bir etkiye sahip olacak. Altın fiyatlarının bu gelişmeden nasıl etkileneceği ise yatırımcılar için merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında rekorların neden erkene çekildiğini ve nisan ayı için beklentilerini paylaştı.