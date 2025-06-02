Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatında teknik destek seviyelerini sırasıyla 3.200, 3.150 ve 3.050 dolar olarak değerlendiriyor. Gram altın için ise 4.100 TL'nin altındaki seviyeleri “alım fırsatı” olarak nitelendiriyor.