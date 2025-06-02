Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. 2025 Haziran ayı itibariyle ons altın 3.300 dolar civarında işlem görürken, gram altın ise 4.150 TL bandında seyrediyor.
Piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, hem küresel gelişmelerden hem de döviz kurlarındaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor.
ons altın 3.300 dolar seviyelerinde
Yılın başında 2.700 dolar seviyesinde olan ons altın, 5 ayda yüzde 20’yi aşan bir değer artışı yaşadı. Haziran başı itibarıyla ons fiyatı 3.290 dolar civarına yükseldi. Bu seviye, geçtiğimiz ay görülen 3.432 dolarlık zirvenin yalnızca yüzde 5 altında.
Gram altın 4.150 lira seviyesinde
Dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareketi, ons fiyatındaki gevşemeye rağmen gram altında geri çekilmeyi sınırladı. Gram altın, Haziran ayına 4.150 TL seviyesinde giriş yaptı.
Dolar kurunun 40 TL’ye yaklaşması, gram fiyatında 4 bin TL altında kalıcılığı engelliyor.
FED’in tutumu ve küresel riskler fiyatları etkiliyor
ABD Merkez Bankası (FED), 2025’in ilk yarısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi korudu. Ancak FED’in izlemede kalma kararı, özellikle Donald Trump’ın uyguladığı ticaret tarifelerinin etkilerini gözlemleme isteğinden kaynaklanıyor. Bu temkinli duruş, altının ons fiyatında belirleyici bir etken olmaya devam ediyor.
Öte yandan; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ABD-Çin arasındaki gerilim gibi jeopolitik riskler, altının küresel düzeyde güçlü kalmasını sağlıyor. Bu faktörler nedeniyle ons altın, 3.000 doların altına düşmekte zorlanıyor.
İslam Memiş: 4.100 lira altı alım fırsatı olabilir
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatında teknik destek seviyelerini sırasıyla 3.200, 3.150 ve 3.050 dolar olarak değerlendiriyor. Gram altın için ise 4.100 TL'nin altındaki seviyeleri “alım fırsatı” olarak nitelendiriyor.
Memiş'e göre, ons altın için 3.330 dolar güçlü bir direnç noktası. Bu seviyenin kırılması halinde, yılın ikinci yarısında 3.500 dolar hedefi gündeme gelebilir.
Gram altın tarafında ise 4.500 TL seviyesine doğru bir yükselişin muhtemel olduğunu ifade ediyor.
Not: Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları bireylerin kendi analiz ve tercihlerine göre şekillenmelidir.