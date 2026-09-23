Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar

Küresel piyasalardaki ons altının güçlü seyri ve serbest piyasadaki döviz kurlarının etkisiyle altın fiyatları haftanın ortasında hareketliliğini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 1

 Yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldiği sarı metalde gram altın 6.800 TL sınırını aşarken, ons altın ise 4.340 dolar üzerindeki seyrini koruyor.

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 2

23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 3

Gram Altın:

Alış: 6.824,67 TL
Satış: 6.825,44 TL

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 4

Çeyrek Altın:

Alış: 11.045,00 TL
Satış: 11.142,00 TL

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 5

Ons Altın:

Alış: 4.345,61 Dolar
Satış: 4.346,21 Dolar

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 6

Cumhuriyet Altını:

Alış: 44.045,00 TL
Satış: 44.426,00 TL

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 7

Kapalıçarşı Altın Fiyatı:

Alış: 6.738,00 TL
Satış: 6.824,00 TL

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Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar - Resim: 8
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