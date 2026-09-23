Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar
Küresel piyasalardaki ons altının güçlü seyri ve serbest piyasadaki döviz kurlarının etkisiyle altın fiyatları haftanın ortasında hareketliliğini sürdürüyor.
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Yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldiği sarı metalde gram altın 6.800 TL sınırını aşarken, ons altın ise 4.340 dolar üzerindeki seyrini koruyor.
23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA CANLI ALTIN FİYATLARI
Gram Altın:
Alış: 6.824,67 TL
Satış: 6.825,44 TL
Çeyrek Altın:
Alış: 11.045,00 TL
Satış: 11.142,00 TL
Ons Altın:
Alış: 4.345,61 Dolar
Satış: 4.346,21 Dolar
Cumhuriyet Altını:
Alış: 44.045,00 TL
Satış: 44.426,00 TL
Kapalıçarşı Altın Fiyatı:
Alış: 6.738,00 TL
Satış: 6.824,00 TL
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