Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Doların güçlü kalmaya devam etmesi, altın fiyatlarında kalıcı bir toparlanmayı şimdilik zorlaştırıyor. Bu nedenle piyasalarda temkinli bir hava hâkim. Uzmanlar, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dolar endeksi, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelere paralel olarak yön bulacağını belirtiyor.