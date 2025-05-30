Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki gerileme eğilimi sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 4.202 TL seviyesinden başlayan gram altın, doların değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte bugüne 4.160 TL seviyesinden giriş yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

ABD Temyiz Mahkemesi'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen bazı gümrük tarifelerinin yürürlükte kalmasına izin vermesi, küresel piyasalarda yankı uyandırdı. 

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Öte yandan, ABD'de açıklanan güçlü şirket bilançoları doların değerini desteklemeye devam ediyor. Bu durum, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe yol açıyor.

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Doların güçlü kalmaya devam etmesi, altın fiyatlarında kalıcı bir toparlanmayı şimdilik zorlaştırıyor. Bu nedenle piyasalarda temkinli bir hava hâkim. Uzmanlar, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dolar endeksi, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelere paralel olarak yön bulacağını belirtiyor.

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Altın yatırımcıları, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili vereceği sinyalleri yakından izliyor. Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda altına olan talebin düşmesi beklenirken, olası bir faiz indirimi beklentisi ise altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Piyasada işlem gören güncel altın fiyatları şu şekilde:

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Gram altın: 4.152 TL


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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Çeyrek altın: 6.731 TL

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Yarım altın: 13.462 TL

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Cumhuriyet altını: 27.551 TL

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Altın fiyatlarındaki düşüş: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons altın: 3.295 dolar

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