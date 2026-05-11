Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasası 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kelimenin tam anlamıyla "parlayarak" başladı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ons altının 4.717 dolar seviyelerini zorlaması, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 1

Yatırımcılar haftanın ilk gününde "Güvenli liman daha ne kadar yükselecek?" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşanıyor.

1 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 2

💰 11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri şu şekilde şekillendi:

2 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 3

Gram Altın

Alış: 6.737,73 TL
Satış: 6.833,86 TL

3 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın

Alış: 11.044,24 TL
Satış: 11.175,26 TL

4 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın

Alış: 22.082,60 TL
Satış: 22.316,51 TL

5 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın

Alış: 44.019,36 TL
Satış: 44.459,66 TL

6 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını

Alış: 45.178,00 TL
Satış: 45.578,00 TL

7 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 8

Ons Altın

Alış: $ 4.669,76
Satış: $ 4.669,32 (Gün içi zirve: $ 4.717)

8 9
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 9
9 9
Altın gram altın