Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Altın piyasası 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kelimenin tam anlamıyla "parlayarak" başladı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ons altının 4.717 dolar seviyelerini zorlaması, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı.
Yatırımcılar haftanın ilk gününde "Güvenli liman daha ne kadar yükselecek?" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşanıyor.
💰 11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ
Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri şu şekilde şekillendi:
Gram Altın
Alış: 6.737,73 TL
Satış: 6.833,86 TL
Çeyrek Altın
Alış: 11.044,24 TL
Satış: 11.175,26 TL
Yarım Altın
Alış: 22.082,60 TL
Satış: 22.316,51 TL
Tam Altın
Alış: 44.019,36 TL
Satış: 44.459,66 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 45.178,00 TL
Satış: 45.578,00 TL
Ons Altın
Alış: $ 4.669,76
Satış: $ 4.669,32 (Gün içi zirve: $ 4.717)
