Altın haftaya güçlü başladı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDE SON DURUM

Dolar endeksi, geçen hafta test edilen son iki ayın en düşük seviyesine yakın bir seyir izlerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde sınırlı bir düşüş kaydedildi. Bu görünüm, altını yurt dışı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.