Altın haftaya güçlü başladı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe ABD Doları’nın zayıf seyri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle güçlü bir yükselişle giriş yaptı.
Dolardaki zayıflama ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
Haftanın ilk işlem gününde altın, doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin düşüş göstermesiyle yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Spot altın, 4.330 dolara kadar yükselmesinin ardından cuma gününe kıyasla yüzde 0,54 artışla ons başına 4.326,87 dolardan işlem görüyor.
DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDE SON DURUM
Dolar endeksi, geçen hafta test edilen son iki ayın en düşük seviyesine yakın bir seyir izlerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde sınırlı bir düşüş kaydedildi. Bu görünüm, altını yurt dışı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.
OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde altının güçlü duruşunu koruyabileceğini belirtti. Wong, zayıf istihdam sinyallerinin dolar ve kısa vadeli tahvil getirileri üzerinde baskı oluşturabileceğini, bunun da altın fiyatlarını 4.380–4.440 dolar aralığına taşıyabileceğini ifade etti.
Spot gümüş ise yüzde 1,15 artışla ons başına 62,56 dolara yükseldi. Gümüş, cuma günü 64,65 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından geri çekilmişti. Yıl başından bu yana gümüş fiyatlarında yüzde 115 oranında artış kaydedildi.
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.939,4460 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.711,3100 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.422,41 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.914,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.721,3700 TL
Gremse altın satış fiyatı: 97.030,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.326,65 dolar