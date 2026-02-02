Altın haftaya kayıpla başladı: İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları...

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altın piyasasında ibre aşağı döndü. Yatırımcılar küresel gelişmelerin etkisiyle gerileyen güncel rakamları yakından takip ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında düşüş eğilimi gözleniyor. Gram altın, 2 Şubat Pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla haftaya 6.590 TL seviyesinden giriş yaptı.

Geçtiğimiz haftayı 6.805 TL’den kapatan gram altında, haftanın ilk işlemlerinde de geri çekilme sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın ise 4.636 dolara kadar geriledi.

Piyasalarda fiyatların aşırı alım bölgelerine çıkmasının ardından satış baskısı hissediliyor. Düşüşün arkasında; ABD’de Fed ve olası kapanma risklerine dair kaygıların azalması ile Beyaz Saray ve Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi yatıyor. Bu siyasi ve ekonomik gelişmeler, piyasada kâr realizasyonlarına ve satışların sertleşmesine neden oluyor.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merak konusu oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” şeklinde araştırmalar yapıyor.

Pazartesi gününün ilk saatlerinde oluşan güncel altın satış fiyatları tablosu şöyle şekillendi:

Gram altın satış fiyatı: 6.535,90 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.590,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.179,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.536,40 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.182,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 119.205,54 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.636,80 dolar

