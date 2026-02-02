Altın haftaya kayıpla başladı: İşte 2 Şubat güncel altın fiyatları...

Piyasalarda fiyatların aşırı alım bölgelerine çıkmasının ardından satış baskısı hissediliyor. Düşüşün arkasında; ABD’de Fed ve olası kapanma risklerine dair kaygıların azalması ile Beyaz Saray ve Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi yatıyor. Bu siyasi ve ekonomik gelişmeler, piyasada kâr realizasyonlarına ve satışların sertleşmesine neden oluyor.