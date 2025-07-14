Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

1 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

2 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

3 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 4.338,6380 TL

4 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.094,3300TL

5 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 14.185,28 TL

6 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 28.245,00 TL

7 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.245,00 TL

8 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 70.504,00 TL

9 10
Altın haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.357,63 dolar

10 10
altın fiyatları