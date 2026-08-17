Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve açıklanan ılımlı ekonomik verilerin ardından Fed'in faiz artırım beklentilerinin zayıflaması altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
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Yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacak vatandaşların yakından izlediği ons altın yeni haftaya 4.398 dolar seviyesinde başlarken, gram altın da 6.766 TL bandına yükseldi.
17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.037,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.073,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.545,55 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.971,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 109.197,81 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.398,14 dolar