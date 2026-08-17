Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve açıklanan ılımlı ekonomik verilerin ardından Fed'in faiz artırım beklentilerinin zayıflaması altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

 Yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacak vatandaşların yakından izlediği ons altın yeni haftaya 4.398 dolar seviyesinde başlarken, gram altın da 6.766 TL bandına yükseldi.

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

17 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.037,00 TL

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

* Yarım altın satış fiyatı: 22.073,00 TL

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

* Tam altın satış fiyatı: 43.545,55 TL

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.971,00 TL

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

* Gremse altın satış fiyatı: 109.197,81 TL

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Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 8

* Ons altın satış fiyatı: 4.398,14 dolar

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Altın gram altın