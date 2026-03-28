Altın için 3 kritik gelişme: İslam Memiş “Acele etmeyin” diyerek uyardı
Altın piyasasında yön arayışı sürerken finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Üç önemli gelişmeye dikkat çeken Memiş, özellikle acele karar verilmemesi gerektiğini vurguladı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE HAREKETLİLİK
Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırım yapmayı düşünenlerin dikkatini yeniden bu piyasalara çevirdi. Finans analisti İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yayımladığı değerlendirmede önümüzdeki haftaya ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
ALIM FIRSATI
Borsa İstanbul’un haftayı 12.698 puan seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, bu süreçte alım yönlü pozisyon alan yatırımcıların doğru bir karar verdiğini ifade etti.
Daha önce sık sık dile getirdiği 12.000–12.900 puan aralığının önemine dikkat çeken Memiş, geçtiğimiz hafta için de 12.400–13.400 puan bandında bir hareket beklediğini söylemişti
Bu beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, 12.900 puanın altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Yılın genelinde ise 16.000–17.000 puan ve üzeri hedeflerin gündemde olduğunu dile getirdi.
DÜŞÜŞLER İÇİN ‘ACELE ETMEYİN’ UYARISI
Memiş, daha önce yaptığı değerlendirmelerde düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini söylediğini hatırlatarak yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı.
Teknik seviyeleri önceden paylaştığını belirten Memiş, pazartesi itibarıyla yeniden 13.000 puanın üzerinin görülebileceğini ifade etti. 12.900–12.000 puan aralığının alım için uygun olduğunu yineleyen Memiş, yukarı yönlü hareketlerde 13.400 puanın hedef konumunda olduğunu söyledi.
ONS ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI
Altın tarafındaki gelişmeleri de değerlendiren Memiş, ons altının haftayı yüzde 2,5 artışla 4.493 dolar seviyesinde tamamladığını belirtti. Fiyatların hafta boyunca 4.375 ile 4.555 dolar aralığında hareket ettiğini ifade etti.
“Altın toplamak için uygun bir zemin”
Teknik açıdan 4.100–4.650 dolar aralığının izlenmeye devam ettiğini söyleyen Memiş, bu bant içerisindeki hareketin süreceğini dile getirdi. Uzun vadede ise 5.800–6.000 dolar seviyelerinin hedef olarak öne çıktığını belirtti. Bu tabloyu “altın toplamak için uygun bir zemin” olarak değerlendirdi.
Gram altının haftayı 6.685 lira seviyesinden tamamladığını belirten Memiş, geçtiğimiz hafta boyunca fiziki altın alımına karşı temkinli olunması gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı.
FİZİKİ ALTINDA MAKAS VE İŞÇİLİK UYARISI
Bu yaklaşımının nedenini işçilik maliyetleri, fırsatçılık ve makas aralıklarıyla açıklayan Memiş, banka üzerinden veya darphane sertifikası aracılığıyla yapılan işlemlerin daha mantıklı olduğunu belirtti. Önümüzdeki haftadan itibaren fiziki altın piyasasında normalleşme beklediğini de sözlerine ekledi.
GÜMÜŞTE ALIM ZAMANI MESAJI
Gümüş piyasasına da değinen Memiş, bu alanda alım zamanının geldiğini ifade etti. Gram gümüşün 99,59 TL, ons gümüşün ise 69–71 dolar aralığında bulunduğunu belirten Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurguladı.
PETROL VE KÜRESEL RİSKLER
Enerji tarafında Brent petrolün yüzde 5,5 yükselişle 107 dolar seviyesinin üzerine çıktığını ifade eden Memiş, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon açısından risk oluşturduğunu söyledi. Küresel belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, korku endeksindeki yükseliş ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde kalmasının piyasalardaki istikrarsızlığı ortaya koyduğunu dile getirdi.
ALTIN PİYASASI İÇİN 3 KRİTİK GELİŞME
Memiş, altın piyasasını etkileyen üç önemli başlığa dikkat çekti. Rusya’nın 100 gram üzeri altının ülke dışına çıkarılmasını yasaklaması, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın altına dayalı yeni sistemlere ilişkin mesajları ve Hindistan’ın kendi altın piyasasını kurma yönündeki adımları öne çıktı. Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerin alternatif finansal sistemlere yönelme ihtimalinin arttığını ifade etti.
Güçlü finansal okuryazarlık ve sağlam bir psikolojinin bu süreçte belirleyici olacağını ifade eden Memiş, bu yılın para kazanma değil riski yönetme yılı olduğunu söyledi ve şu ifadeyi kullandı: “Kazanamasanız bile kaybetmemek önemli.”