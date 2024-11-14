Altın için kritik uyarı: Uzman isimden alım-satım stratejileri

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son çeyreğinde altın, dolar ve euro üzerinde yaptığı değerlendirmelerde önemli uyarılarda bulundu. Altın alım-satımı yapacak vatandaşlar için kritik açıklamalar yaptı.

Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendine işaret ederek, 4.000 lira seviyesinin satış için kritik bir eşik olabileceğini söyledi. Özellikle döviz ve değerli madenlerde alım zamanının gelip gelmediği konusunda yatırımcıları bilgilendiren Memiş, küresel ekonomik faktörlerin altın fiyatlarını etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:

"Trump sonrası favori dolar ve Bitcoin. Altın ve gümüş satıp dolar türevleri ve Bitcoin alıyorlar. Ons altında 2 aydır telafuz ettiğim 2.580 dolar seviyesi geldi. Ben yüksek maliyet yaptım ama olsun. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumdan canım sağolsun. Kripto para piyasasında 3 yıldır zararda bekleyenler vardı. İnşallah bu süreçte onlar da kurtulur. Onların adına çok sevindim, bereketli olsun.

En doğru olan şu: Altın fiyatları 11 aydan beri yükseldi. Ancak kripto paralar çok oynaktı ve çok bekletti. Sonuçta bugün kripto para piyasasına giriş yapmış, 3 yıldır sabırla bekleyen yatırımcıların sevinme günü.

Onların da çoluk çocuğu, hayalleri, beklentileri var. Onlar adına sevinmek, mutluluklarına ortak olmak erdemliktir. Bencil olmadan insanların sevincine ortak olmak gerek. Ben şahsen kendim kazanmış kadar sevindim. Çok şükür, bereketli olsun arkadaşlar.

“Altınım var satayım mı?” Bu sorunun cevabını size en güzel 30 Ekim’de 2.790 dolar ons 3.190 lira gram altını görüp de alamadım diye yüreği hoplayanlar verir.

Bugün 2.580 dolar ons altın, 3.000 lira gram altın.

O gün onlar sizden elinizdeki altını 2.700 dolar ons, 3.100 lira gram altından alıp bir de dua ederlerdi. Bu döngü hiç bozulmayacak. Kıyamete kadar bu döngü hep devam edecek. Düşecek mi, çıkacak mı? Bunu 100 lira iken de soruyorlar 3.000 lira iken de sormaya devam ediyorlar.

4.000 lira olunca da sormaya devam edecekler. Ama al-unut yapan şu anda keyifli. Paraya tutsak olmayın, para size tutsak olsun. Yine de siz bilirsiniz."