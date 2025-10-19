Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı
Son haftalarda tarihi rekorları peş peşe kıran altın, 4 bin 380 doları aşarak zirveye çıktıktan sonra düşüşe geçti. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, altının değer kaybına yol açabilecek üç kritik senaryoyu açıkladı.
Küresel piyasalarda son haftalarda altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Ons altın, 4 bin 380 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.
Ancak zirvenin hemen ardından piyasada sert bir düşüş görüldü.
Uzmanlar, altındaki bu gerilemenin temel nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları olduğunu belirtiyor. Trump, Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil” diyerek, ticaret anlaşması konusunda pozitif bir sinyal verdi.
FORBES’TAN 3 SENARYOLUK DÜŞÜŞ UYARISI
Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Forbes, altın fiyatlarını aşağı çekebilecek üç olası senaryoyu yayımladı.
Rapora göre altının değer kaybetmesine yol açabilecek temel faktörler şöyle sıralandı:
1. Doların değer kazanması: ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesi, yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden olabilir.
2. Trump’ın gümrük vergilerinde gevşeme sinyali: ABD’nin Çin’e uyguladığı ticaret kısıtlamalarının hafifletilmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak altına olan talebi azaltabilir.
3. Rusya-Ukrayna arasında barış anlaşması: Jeopolitik gerilimin azalması, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etme nedenini zayıflatabilir.
Forbes, bu üç faktörün eşzamanlı olarak gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanabileceğini vurguladı.
PİYASADA “KAZANÇLAR BANKAYA GİDEBİLİR” UYARISI
Forbes analizinde ayrıca yatırımcı davranışlarına dikkat çekildi. Raporda, “Yatırımcılar kazançlarını bankaya yatırırsa piyasada konsolidasyon gerçekleşebilir” değerlendirmesi yer aldı.
Bu durum, kısa vadede altın fiyatlarının yatay bir seyir izleyip uzun vadede düşüş trendine girmesi anlamına geliyor.