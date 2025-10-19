Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı

Son haftalarda tarihi rekorları peş peşe kıran altın, 4 bin 380 doları aşarak zirveye çıktıktan sonra düşüşe geçti. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, altının değer kaybına yol açabilecek üç kritik senaryoyu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 1

Küresel piyasalarda son haftalarda altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Ons altın, 4 bin 380 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

1 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 2

Ancak zirvenin hemen ardından piyasada sert bir düşüş görüldü.

2 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 3

Uzmanlar, altındaki bu gerilemenin temel nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları olduğunu belirtiyor. Trump, Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil” diyerek, ticaret anlaşması konusunda pozitif bir sinyal verdi.

3 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 4

FORBES’TAN 3 SENARYOLUK DÜŞÜŞ UYARISI

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Forbes, altın fiyatlarını aşağı çekebilecek üç olası senaryoyu yayımladı.

Rapora göre altının değer kaybetmesine yol açabilecek temel faktörler şöyle sıralandı:

4 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 5

1. Doların değer kazanması: ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesi, yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden olabilir.

5 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 6

2. Trump’ın gümrük vergilerinde gevşeme sinyali: ABD’nin Çin’e uyguladığı ticaret kısıtlamalarının hafifletilmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak altına olan talebi azaltabilir.

6 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 7

3. Rusya-Ukrayna arasında barış anlaşması: Jeopolitik gerilimin azalması, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etme nedenini zayıflatabilir.

7 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 8

Forbes, bu üç faktörün eşzamanlı olarak gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanabileceğini vurguladı.

8 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 9

PİYASADA “KAZANÇLAR BANKAYA GİDEBİLİR” UYARISI

Forbes analizinde ayrıca yatırımcı davranışlarına dikkat çekildi. Raporda, “Yatırımcılar kazançlarını bankaya yatırırsa piyasada konsolidasyon gerçekleşebilir” değerlendirmesi yer aldı.

9 10
Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı - Resim: 10

Bu durum, kısa vadede altın fiyatlarının yatay bir seyir izleyip uzun vadede düşüş trendine girmesi anlamına geliyor.

10 10
altın fiyatları