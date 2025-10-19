Altın için tehlike çanları çalıyor! Forbes üç düşüş senaryosunu açıkladı

Uzmanlar, altındaki bu gerilemenin temel nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları olduğunu belirtiyor. Trump, Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Yüzde 100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil” diyerek, ticaret anlaşması konusunda pozitif bir sinyal verdi.