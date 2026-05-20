Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde, iç piyasada altın fiyatlarında hareketli bir gün yaşanıyor.
Süren jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflaması piyasaları baskılamaya devam ediyor.
Güne 6.565 TL seviyesinden başlayan gram altın ve ilk işlemlerde 4.456 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gören ons altındaki anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
20 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın: 6.537,80 TL
Çeyrek Altın: 10.742,00 TL
Yarım Altın: 21.477,00 TL
Tam Altın: 43.210,19 TL
Cumhuriyet Altını: 42.816,00 TL
Gremse Altın: 108.356,83 TL
Ons Altın: 4.467,71 Dolar