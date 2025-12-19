Altın kahini dev bankalar rakam verdi: 1979'dan beri böylesi görülmedi, tarihi rekor geliyor

YURT İÇİNDE YÜZDE 99’LUK ARTIŞ

Yurt içi piyasalarda ise tablo çok daha çarpıcı; gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 99 oranında değer kazanarak yatırımcısına katbekat kazandırdı. Uzmanlar bu sert yükselişin arkasındaki itici güç olarak; ABD Başkanı Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek gümrük vergileri başta olmak üzere ekonomi politikalarının piyasalarda yarattığı belirsizlik iklimini, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünü ve dünya genelindeki merkez bankalarının artan altın talebini işaret ediyor.