Altın kahini dev bankalar rakam verdi: 1979'dan beri böylesi görülmedi, tarihi rekor geliyor
Yatırımcıların güvenli limanı altın, 2025 yılında sergilediği baş döndürücü performansla tarihin tozlu sayfalarındaki rekorları bir bir egale ederken, küresel finans devlerinden gelen son raporlar rüzgarın daha yeni başladığını işaret ediyor. İşte o çılgın tahminler...
Altın piyasaları, 2025 yılını yatırımcıların yüzünü güldüren tarihi bir performansla kapatmaya hazırlanıyor. Habertürk'e göre, sarı metalin ons fiyatı, bugün itibarıyla 4.325 dolar seviyesinden işlem görerek gücünü koruyor.
Dolar bazında yıllık yüzde 65’lik bir değer kazancı elde eden altın, mevcut seviyelerini koruması halinde 1979 yılından bu yana kaydedilen en hızlı yıllık yükseliş unvanını eline geçirecek. Hatırlanacağı üzere 1979 yılında altın fiyatlarında yüzde 123’lük devasa bir sıçrama yaşanmıştı.
Yıl içerisinde dalgalı bir seyir izleyen ons altın, 20 Ekim tarihinde 4.382 dolar ile tüm zamanların zirvesini test etmiş, kasım ayı başında ise kısa süreliğine 3.700 doların altını görmüştü.
YURT İÇİNDE YÜZDE 99’LUK ARTIŞ
Yurt içi piyasalarda ise tablo çok daha çarpıcı; gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 99 oranında değer kazanarak yatırımcısına katbekat kazandırdı. Uzmanlar bu sert yükselişin arkasındaki itici güç olarak; ABD Başkanı Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek gümrük vergileri başta olmak üzere ekonomi politikalarının piyasalarda yarattığı belirsizlik iklimini, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünü ve dünya genelindeki merkez bankalarının artan altın talebini işaret ediyor.
GOLDMAN SACHS: ARALIK 2026 HEDEFİ 4.900 DOLAR
2025’teki bu rallinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, finans dünyasının dev kurumları peş peşe 2026 raporlarını yayımladı. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, dün paylaştığı bilgi notunda baz senaryosunu güncelledi.
Banka, altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 oranında prim yaparak ons başına 4.900 dolara tırmanacağını öngördü. Goldman analistleri, merkez bankalarının yapısal olarak devam eden yüksek hacimli alımlarının ve Fed’in faiz indirimlerinden kaynaklanacak çevresel desteğin, fiyatları yukarı taşımaya devam edeceğini vurguladı.
JPMORGAN ÇITAYI YÜKSELTTİ
Gelecek projeksiyonunu açıklayan bir diğer dev kuruluş JPMorgan oldu. Ralliye dair beklentilerini paylaşan JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi" ifadelerini kullandı.
Kaneva, resmi rezervlerin ve bireysel yatırımcıların altına olan ilgisindeki uzun vadeli trendin süreceğini belirterek, talebin 2026 yılı sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşıyacağını belirtti.
Kurumun analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama fiyatın 5.055 dolar/ons olacağını, 2027 sonunda ise ibrenin 5.400 dolar/ons seviyelerine kadar çıkacağını raporladı.
DEUTSCHE BANK’TAN HEDEF REVİZYONU
Beklentilerini yukarı yönlü güncelleyen kurumlardan biri de Deutsche Bank oldu. Banka, yaklaşık 3 hafta önce müşterileriyle paylaştığı raporda 2026 yılı ons altın tahmininde revizyona gitti.
Daha önceki projeksiyonlarında 4.000 dolar olan ortalama fiyat beklentisini 4.450 dolara çeken Alman bankası, zirve fiyat hedefi olarak ise 4.950 dolar seviyesini işaret etti.