Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte paraya para demeyen o yatırım aracı!
Ağustos ayının ilk haftasında borsadan altına, dolardan yatırım fonlarına kadar tüm yatırım araçlarının performansı belli oldu. Gram altın yüzde 8,29 değer kazanırken, kategori bazında en yüksek getiriyi kıymetli maden fonları sağladı.
Ağustos ayının ilk haftasında finansal piyasalarda hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı netleşti. Borsadan altına, döviz kurlarından yatırım fonlarına kadar geniş bir yelpazede haftalık getiriler açıklandı.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.376,01 puanı, en yüksek ise 13.956,18 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde, 13.779,39 puandan tamamladı.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,29 artış gösterdi ve 6 bin 664 liraya çıktı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya ulaştı.
Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 8,25 artışla 10 bin 936 liraya yükseldi.
DOLAR VE EURO'DA DA ARTIŞ VAR
Döviz tarafında da yükseliş kaydedildi. ABD doları bu hafta yüzde 0,37 artışla 47,7030 liraya çıktı. Euro ise yüzde 1,20 yükselişle 55,1720 liraya ulaştı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,59 değer kazandı. Emeklilik fonlarında ise değer artışı yüzde 2,32 olarak gerçekleşti.
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.