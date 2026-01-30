Rekor sonrası düşüş: Altın fiyatları geriliyor

Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Haftanın son gününde, altının ons fiyatında yüzde 7'yi aşan sert bir geri çekilme kaydedilerek 4 bin 940 dolar bandı görüldü. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Yeni yıldan bu yana 600 dolar artan altının ons fiyatı 5 bin doların altına geriledi. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı.

Altına paralel olarak gümüş fiyatlarındaki sert düşüş de dikkat çekti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

İç piyasada ise 6 bin 900 TL bandına kadar düşen gram altın 7 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın 11 bin 622 liradan, yarım altın 23 bin 285 liradan, tam altın 46 bin 350 liradan işlem görüyor.