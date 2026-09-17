Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar

Karar öncesi 4.353 dolara kadar yükselen ons altın yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4.243 dolara kadar indi; iç piyasada 6.812 TL'yi gören gram altın ise düşüş dalgasıyla birlikte sabah saatlerinde 6.720 TL seviyelerine çekildi.