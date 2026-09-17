Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkaran Fed'in kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin tondaki açıklamaları sonrası altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 1

 Karar öncesi 4.353 dolara kadar yükselen ons altın yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4.243 dolara kadar indi; iç piyasada 6.812 TL'yi gören gram altın ise düşüş dalgasıyla birlikte sabah saatlerinde 6.720 TL seviyelerine çekildi.

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 2

FED KARARI VE KEVIN WARSH'IN MESAJLARI PİYASAYI VURDU

Altın fiyatlarındaki anlık kırılmanın perde arkasında küresel merkez bankası hamleleri öne çıktı:

Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artışına giderek faiz koridorunu yüzde 3,75-4,00 bandına yükseltti.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceğine işaret eden şahin mesajları, ABD dolar endeksini güçlendirirken kıymetli madenler üzerinde baskı yarattı.

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 3

Karar öncesi 4.353 doları gören ons altın, açıklamaların ardından 4.243 dolara kadar geriledikten sonra 4.296 - 4.297 dolar bandında dengelenmeye çalıştı.
Gram altın tarafında ise karar öncesindeki 6.812 TL seviyesinden sert düşüşle 6.642 TL test edildi; ardından serbest piyasa açılışında 6.720 TL seviyesinde yatay bir seyir başladı.

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 4

17 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.723,44 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 5

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.968,00 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 6

Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.930,00 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 7

Tam Altın Satış Fiyatı: 44.202,43 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.719,00 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 9

Gremse Altın Satış Fiyatı: 110.845,05 TL

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 10

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.297,39 Dolar

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Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 11

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA ANLIK ALIŞ-SATIŞ TABLOSU

Gram Altın: Alış 6.719,66 TL | Satış 6.720,65 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.821,00 TL | Satış 10.968,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL
Ons Altın: Alış 4.295,89 $ \vert{} Satış 4.296,38 $
Kapalıçarşı: Alış 6.614 TL | Satış 6.722 TL

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