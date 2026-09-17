Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkaran Fed'in kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin tondaki açıklamaları sonrası altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı.
Karar öncesi 4.353 dolara kadar yükselen ons altın yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 4.243 dolara kadar indi; iç piyasada 6.812 TL'yi gören gram altın ise düşüş dalgasıyla birlikte sabah saatlerinde 6.720 TL seviyelerine çekildi.
FED KARARI VE KEVIN WARSH'IN MESAJLARI PİYASAYI VURDU
Altın fiyatlarındaki anlık kırılmanın perde arkasında küresel merkez bankası hamleleri öne çıktı:
Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artışına giderek faiz koridorunu yüzde 3,75-4,00 bandına yükseltti.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceğine işaret eden şahin mesajları, ABD dolar endeksini güçlendirirken kıymetli madenler üzerinde baskı yarattı.
Karar öncesi 4.353 doları gören ons altın, açıklamaların ardından 4.243 dolara kadar geriledikten sonra 4.296 - 4.297 dolar bandında dengelenmeye çalıştı.
Gram altın tarafında ise karar öncesindeki 6.812 TL seviyesinden sert düşüşle 6.642 TL test edildi; ardından serbest piyasa açılışında 6.720 TL seviyesinde yatay bir seyir başladı.
17 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.723,44 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.968,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.930,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 44.202,43 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.719,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 110.845,05 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.297,39 Dolar
KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA ANLIK ALIŞ-SATIŞ TABLOSU
Gram Altın: Alış 6.719,66 TL | Satış 6.720,65 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.821,00 TL | Satış 10.968,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL
Ons Altın: Alış 4.295,89 $ \vert{} Satış 4.296,38 $
Kapalıçarşı: Alış 6.614 TL | Satış 6.722 TL