Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste
Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yüksek oynaklık hakim. Güne küresel risk primleri ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle 4 bin 420 doların üzerinde başlayan ons altın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı ve kâr satışlarının etkisiyle 4 bin 320 dolar bandına kadar çekildi.
7 İç piyasada ise Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında gram altın 6 bin 728 TL, çeyrek altın ise 10 bin 993 TL seviyesinde dengelendi.
KÜRESEL RİSKLER VE ECB'NİN FAİZ HAMLESİ PİYASAYI VURDU
Uluslararası emtia piyasalarında fiyatlamayı etkileyen iki zıt güç öne çıkıyor:
Jeopolitik Gerilim: ABD-İran hattındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin aksamasıyla Brent petrolün 102 dolar seviyesinde tutunması enflasyonist baskıları besliyor. Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve askeri operasyon ihtimalleri güvenli liman talebini canlı tutuyor.
ECB Kararı ve Faiz Baskısı: Avrupa Merkez Bankası, enerji kaynaklı enflasyon baskısına karşı mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltti. Küresel tahvil getirilerini yukarı çeken bu sıkılaşma adımı, ons altın üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluşturarak fiyatları 4 bin 320 dolara kadar çekti.
11 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ VE ALIŞ FİYATLARI
Gram Altın: Alış 6.727,71 TL / Satış 6.728,71 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.851,00 TL / Satış 10.993,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.258,00 TL / Satış 43.817,00 TL
Ons Altın: Alış 4.320,84 Dolar / Satış 4.321,48 Dolar
Kapalıçarşı Fiziki Gram Altın: Alış 6.680,00 TL / Satış 6.764,00 TL