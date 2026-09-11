Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yüksek oynaklık hakim. Güne küresel risk primleri ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle 4 bin 420 doların üzerinde başlayan ons altın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı ve kâr satışlarının etkisiyle 4 bin 320 dolar bandına kadar çekildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 1

7 İç piyasada ise Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında gram altın 6 bin 728 TL, çeyrek altın ise 10 bin 993 TL seviyesinde dengelendi.

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 2

KÜRESEL RİSKLER VE ECB'NİN FAİZ HAMLESİ PİYASAYI VURDU

Uluslararası emtia piyasalarında fiyatlamayı etkileyen iki zıt güç öne çıkıyor:

Jeopolitik Gerilim: ABD-İran hattındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin aksamasıyla Brent petrolün 102 dolar seviyesinde tutunması enflasyonist baskıları besliyor. Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve askeri operasyon ihtimalleri güvenli liman talebini canlı tutuyor.

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 3

ECB Kararı ve Faiz Baskısı: Avrupa Merkez Bankası, enerji kaynaklı enflasyon baskısına karşı mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltti. Küresel tahvil getirilerini yukarı çeken bu sıkılaşma adımı, ons altın üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluşturarak fiyatları 4 bin 320 dolara kadar çekti.

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 4

11 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ VE ALIŞ FİYATLARI

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 5

Gram Altın: Alış 6.727,71 TL / Satış 6.728,71 TL

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 6

Çeyrek Altın: Alış 10.851,00 TL / Satış 10.993,00 TL

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: Alış 43.258,00 TL / Satış 43.817,00 TL

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 8

Ons Altın: Alış 4.320,84 Dolar / Satış 4.321,48 Dolar

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 9

Kapalıçarşı Fiziki Gram Altın: Alış 6.680,00 TL / Satış 6.764,00 TL

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Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel liste - Resim: 10
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