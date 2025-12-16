Altın piyasasında 'Fed' depremi! 3 günde 200 lira birden fırladı: Kuyumcular yıl sonu ve 2026 için o rakamı işaret etti
Faiz indirimi sonrası küresel piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş yeni hedefleri gündeme taşıdı.
Küresel piyasaların nefesini tutarak beklediği kritik karar geçtiğimiz hafta açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde değişikliğe giderek oranı 25 baz puan aşağı çekti ve faizleri yüzde 3,50-3,75 bandına indirdi.
Washington'dan gelen bu haber, uluslararası piyasalarda doların ateşini düşürürken, faiz getirilerinin azalmasıyla birlikte ibre yeniden altına döndü.
Oluşan bu yeni ekonomik iklim, sarı metalin cazibesini artırırken, piyasa aktörleri arasında hem kısa hem de orta vadede yükseliş trendinin korunacağı beklentisi hakim oldu.
Uzmanlar, yıl sonuna doğru gram altında 6 bin TL barajının test edilebileceğini öngörürken, asıl büyük hareketliliğin 2026 yılında yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Faiz indirim döngüsünün sürmesi halinde, önümüzdeki yıl rekorların tazeleneceği belirtiliyor.
'200 LİRALIK' DEV ARTIŞ
Fed kararının yankıları Kapalıçarşı ve kuyumcu tezgahlarında anında hissedildi. Kararın açıklanmasını takip eden süreçte ons altın tarihi bir atak yaparak 4 bin 300 dolar barajını aştı.
Ons tarafındaki bu ralli, iç piyasada gram altına çarpan etkisiyle yansıdı. Sadece üç gün gibi kısa bir sürede gram altın fiyatında 200 TL'lik sert bir yükseliş kaydedildi ve fiyatlar 5 bin 940 TL seviyesine demir attı.
"YENİ REKORLAR GELECEKTİR"
Piyasadaki bu ani ısınmayı ve gelecek projeksiyonlarını değerlendiren Kuyumcu Nasir Amcalar, yaşanan hareketliliğin ana kaynağının Fed kararı olduğunu vurguladı
Vatandaşın güvenli liman talebinin sürdüğünü belirten Amcalar, gümüş ve altın arasındaki kazanç dengesine de değindiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bununla beraber altında yükseliş başladı. Ons altının fiyatı 4 bin 300 dolar seviyesini aştı ve gram altın iki-üç gün içerisinde 200 TL birden arttı. Şu anda gram altın 5 bin 940 TL'den işlem görüyor. Bizim gram altında beklentimiz yıl sonunda 6 bin TL seviyelerindeydi. Beklediğimiz şekilde gerçekleşti.
2026 yılına baktığımızda ise faiz indirimleri geldikçe, gram altında ve altının onsunda yeni rekorlar gelecektir. Altına talep her geçen gün artıyor. Vatandaşlar altının düşmeyeceğini ve her zaman güvenli liman olarak kalacağını biliyorlar. Gümüşe de talep var hatta altına göre yüzdesel bakacak olursak gümüş daha fazla kazandırdı. Fakat altına talep daha çok. Gram altın şu anda 5 bin 940 TL, çeyrek 9 bin 500 TL, yarım altın 19 bin TL, tam altında ise 38 bin TL'den işlem görüyor"