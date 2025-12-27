Altın piyasasında hafta sonu rakamları: 27 Aralık gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç tl oldu?
Döviz kurları ve ons altın hareketliliğiyle yön bulan piyasada, yatırımcıların gözü hafta sonu açılış rakamlarına çevrildi. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla kuyumculardaki son durum ve güncel satış fiyatları netleşti.
İç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmeler ile döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Yatırım amaçlı alım satım yapacak olanlar veya piyasayı yakından izleyen vatandaşlar, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
Piyasalardan alınan son verilere göre güncel altın satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
Gram altın satış fiyatı: 6.250,52 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.368,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.731,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.150,56 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.271,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.191,98 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.531,47 dolar