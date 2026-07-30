Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 30 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” soruları yanıt arıyor.
Piyasalarda Fed etkisi
Gram altın güne 6.181 TL, ons altın ise 4.059 dolar seviyesinden başladı. Fed'in politika faizini değiştirmemesi, kısa vadede altın üzerindeki satış baskısını hafifletti. Buna karşın, Fed Başkanı Warsh'ın "ihtiyaç duyulursa faiz artırımı gündeme gelebilir" yönündeki açıklaması ve üç üyenin faiz artışından yana tavır alması, değerli metaldeki yükselişin hız kazanmasını engelliyor.
30 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları
30 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.181,69 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.124,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.248,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.778,32 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.310,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 99.750,86 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.059,86 Dolar