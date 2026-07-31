Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 1

 İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” soruları yanıt arıyor.

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 2

Gram altın güne 6.228 TL, ons altın ise 4.074 dolar seviyesinden başladı. Altın, haftanın son işlem gününde kâr satışları ile güçlenen doların baskısı altında değer kaybetti. Ancak güçlü alım iştahının etkisiyle, son beş ayın ilk aylık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 3

31 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 4

31 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 6.228,89 TL

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.165,00 TL

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 20.331,00 TL

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 40.359,10 TL

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.475,00 TL

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Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 101.207,25 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.074,73 Dolar

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