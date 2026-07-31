Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” soruları yanıt arıyor.
Gram altın güne 6.228 TL, ons altın ise 4.074 dolar seviyesinden başladı. Altın, haftanın son işlem gününde kâr satışları ile güçlenen doların baskısı altında değer kaybetti. Ancak güçlü alım iştahının etkisiyle, son beş ayın ilk aylık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
31 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları
31 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.228,89 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.165,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.331,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.359,10 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.475,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 101.207,25 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.074,73 Dolar