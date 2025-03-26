Altın piyasasında hareketlilik: 26 Mart 2025 güncel altın fiyatları

Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 23 değer kazanırken, Kapalıçarşı’da fiyatlar yeni seviyelere ulaştı. Gram altın 3 bin 744 lira, çeyrek altın 6 bin 110 lira, yarım altın 12 bin 219 lira ve tam altın 24 bin 338 liradan güne başladı.