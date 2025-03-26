Altın piyasasında hareketlilik: 26 Mart 2025 güncel altın fiyatları
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram altın yatay seyrini korurken, ons altın yükselişe geçti.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD’deki ticari riskler ons altının fiyatını yukarı çekti. 3 bin dolar seviyesini destek olarak belirleyen ons altın, 3 bin 10 doların üzerinde işlem görüyor.
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Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 23 değer kazanırken, Kapalıçarşı’da fiyatlar yeni seviyelere ulaştı. Gram altın 3 bin 744 lira, çeyrek altın 6 bin 110 lira, yarım altın 12 bin 219 lira ve tam altın 24 bin 338 liradan güne başladı.
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Uzmanlar, ons altındaki yükselişin gram altını da destekleyebileceğini belirterek, kısa vadede alım fırsatlarının doğabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, ons altının güçlü seyriyle gram altında 4 bin lira seviyesinin test edilebileceği öngörüsünde bulundular.
26 Mart 2025 güncel altın fiyatları
gram altın
Alış: 3.684 TL
Satış: 3.694 TL
çeyrek altın
Alış: 6.057 TL
Satış: 6.111 TL
yarım altın
Alış: 12.114 TL
Satış: 12.223 TL
tam altın
Alış: 24.153 TL
Satış: 24.345 TL
cumhuriyet altını
Alış: 24.704 TL
Satış: 25.077 TL