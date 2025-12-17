Altın piyasasında hareketlilik: Fiyatlar yükselişini sürdürüyor, işte güncel altın fiyatları
Küresel ekonomiden gelen sinyaller yatırımcının rotasını yeniden güvenli limana çevirdi. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar yeni rakamlara odaklandı. İşte güncel altın fiyatları...
Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ile yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. “Çeyrek altın bugün ne kadar?”, “Yarım altın kaç lira oldu?” soruları 17 Aralık 2025 itibarıyla en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
ABD ekonomisinden gelen son verilerin zayıflamaya işaret etmesi, daha gevşek bir para politikasına geçilebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu beklentiyle birlikte hafta ortasında piyasalarda alımlar öne çıkarken, kıymetli metallerde belirgin yükselişler dikkat çekti.
İşte 17 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.937,97 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.778,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.550,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.840,12 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.920,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 97.398,14 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.322,99 dolar