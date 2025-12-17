Altın piyasasında hareketlilik: Fiyatlar yükselişini sürdürüyor, işte güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ile yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. “Çeyrek altın bugün ne kadar?”, “Yarım altın kaç lira oldu?” soruları 17 Aralık 2025 itibarıyla en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.