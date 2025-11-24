Altın piyasasında hareketlilik! Kilogram fiyatı 5 milyon 778 bin liraya tırmandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6'lık önemli bir artış kaydederek 5 milyon 778 bin liraya yükseldi.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem haftasına güçlü bir yükselişle girdi. Haftanın ilk işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 oranında artarak 5 milyon 778 bin liradan kapandı. Bir önceki işlem günü olan cuma gününü 5 milyon 745 bin liradan tamamlayan standart altının fiyatı, bu artışla yeni bir seviyeye ulaştı.

Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 5 milyon 750 bin lira ile en yüksek 5 milyon 778 bin lira seviyelerini gördü.

PİYASADA İŞLEM HACMİ 5 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Borsa İstanbul'da gerçekleşen işlemlerin hacmi de piyasadaki yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. KMKTP'de altın bazında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 957,41 kilogram seviyesinde gerçekleşti.

Tüm metaller dikkate alındığında, piyasadaki toplam işlem hacmi 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira oldu.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Yapı Kredi Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Uğuras Kıymetli Madenler

Kuveyt Türk Katılım Bankası

INTL HRM Kıymetli Madenler

Kaynak: Anadolu Ajansı

altın fiyatları
