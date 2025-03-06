Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 2 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.463,60

Satış: 3.466,38

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,541.75

Satış: 5,667.53

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,048.87

Satış: 11,335.06

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,991.00

Satış: 23,338.00

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,417.54

Satış: 56,675.28

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 22,859.73

Satış: 23,432.72

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,167.01

Satış: 22,600.78

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: 6 Mart 2025 altın fiyatları ne kadar? - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,158.80

Satış: 3,161.34

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