Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde! Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında değişimler sürüyor. Peki, 6 Şubat 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Piyasaların açılmasıyla birlikte 6 Şubat 2025 Perşembe günü altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, “Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın fiyatı
Alış: 3.319,52
Satış: 3.322,25
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,311.24
Satış: 5,431.89
Yarım altın fiyatı
Alış: 10,589.28
Satış: 10,863.77
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,011.00
Satış: 22,344.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 53,112.38
Satış: 54,318.85
Ata altın fiyatı
Alış: 21,908.86
Satış: 22,458.44