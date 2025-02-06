Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde! Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında değişimler sürüyor. Peki, 6 Şubat 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Piyasaların açılmasıyla birlikte 6 Şubat 2025 Perşembe günü altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, “Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları...

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram altın fiyatı

Alış: 3.319,52

Satış: 3.322,25

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,311.24

Satış: 5,431.89

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,589.28

Satış: 10,863.77

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,011.00

Satış: 22,344.00

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Gremse altın fiyatı

Alış: 53,112.38

Satış: 54,318.85

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Ata altın fiyatı

Alış: 21,908.86

Satış: 22,458.44

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