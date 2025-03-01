Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 1 Mart 2025 Perşembe gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
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Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın
Alış: 3.369,24
Satış: 3.372,92
Çeyrek altın
Alış: 5,390.78
Satış: 5,514.72
Yarım altın
Alış: 10,747.87
Satış: 11,029.45
Cumhuriyet altın
Alış: 22,663.00
Satış: 22,673.00
Gremse altın
Alış: 53,907.81
Satış: 55,147.24
Ata altın
Alış: 22,236.97
Satış: 22,800.94
Ziynet altın
Alış: 21,563.12
Satış: 21,991.44