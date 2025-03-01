Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 1 Mart 2025 Perşembe gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 4

Gram altın 

Alış: 3.369,24

Satış: 3.372,92

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 5

Çeyrek altın 

Alış: 5,390.78

Satış: 5,514.72

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 6

Yarım altın 

Alış: 10,747.87

Satış: 11,029.45

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 7

Cumhuriyet altın 

Alış: 22,663.00

Satış: 22,673.00

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 8

Gremse altın 

Alış: 53,907.81

Satış: 55,147.24

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 9

Ata altın 

Alış: 22,236.97

Satış: 22,800.94

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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 10

Ziynet altın

Alış: 21,563.12

Satış: 21,991.44

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altın fiyatları