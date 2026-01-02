Altın piyasasında ibre yukarı döndü: İşte yeni yılın ilk rakamları

ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Küresel piyasalar, geçtiğimiz yıl altın tarafında dikkat çekici bir performansa sahne oldu. Ons altın, geride kalan yılı yaklaşık yüzde 65 oranında bir yükselişle tamamlayarak 4 bin 322 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu ivme, yeni yılın ilk günlerinde de hız kesmedi. Ons altın, 2026 yılının ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yaparak 4 bin 370 dolar seviyesinden giriş yaptı.