Altın piyasasında ibre yukarı döndü: İşte yeni yılın ilk rakamları
2025 yılını büyük bir değer kazancıyla tamamlayan altın piyasası, 2026 yılına da yükseliş trendiyle giriş yaptı. İşte 2 Ocak Cuma günü itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel satış rakamları...
Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve piyasa yatırımcıları, yeni yılın ilk işlem gününde güncel fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor. Hem iç hem de dış piyasayı etkisi altına alan döviz kuru ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi gündeminin ana maddesi olmaya devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren piyasaları kontrol eden vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arayarak yatırımlarına yön vermeye çalışıyor.
ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ
Küresel piyasalar, geçtiğimiz yıl altın tarafında dikkat çekici bir performansa sahne oldu. Ons altın, geride kalan yılı yaklaşık yüzde 65 oranında bir yükselişle tamamlayarak 4 bin 322 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu ivme, yeni yılın ilk günlerinde de hız kesmedi. Ons altın, 2026 yılının ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yaparak 4 bin 370 dolar seviyesinden giriş yaptı.
GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYI AŞTI
Ons altındaki küresel artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın fiyatlarını doğrudan yukarı çekti. 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, 6 bin 45 Türk Lirası seviyesinden işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, çeyrek ve yarım altın gibi diğer birimlerdeki fiyat değişimlerini de bu güncel tablo üzerinden izlemeyi sürdürüyor.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 6.048,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.205,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.404,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.480,77 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.621,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 101.512,36 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.378,21 dolar