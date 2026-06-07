Altın piyasasında Pazar günü şoku! 7 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel emtia piyasalarındaki makroekonomik para politikası endişeleri, faiz baskısı ve uluslararası döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerindeki siber baskısını pazar gününde de hissettirmeye devam ediyor.
Hem birikimlerini fiziki olarak değerlendirmek isteyen geleneksel yatırımcılar hem de finans piyasalarındaki güncel grafik trendlerini izleyen siber analistler, haftanın bu son gününde de canlı fiyat tablolarına kilitlendi. 7 Haziran 2026 Pazar sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada altın fiyatları, fahiş bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalarak kritik eşiklerin altına geriledi.
KÜRESEL ONS VE İÇ PİYASA DEĞERLERİNDE GERİ ÇEKİLME
Siber finans veri tabanlarından alınan son dakika bilgilere göre, uluslararası borsaların tatile girmeden önce aldığı fahiş satış pozisyonları, pazar günü iç piyasadaki sarrafiye ve fiziki altın fiyatlama stratejilerini doğrudan etkiledi:
ONS ALTIN: Küresel piyasalarda likidite sıkışıklığı ve enflasyon kaygıları nedeniyle baskılanan ons altın, 4.329,50 dolar satış seviyesine kadar gerileyerek sismik bir düşüş eğilimi kaydetti.
GRAM ALTIN: Küresel onstaki sert düşüş dalgasının iç piyasaya yansımasıyla birlikte, serbest piyasa kuyumcu ve banka kanallarında gram altın satış fiyatı pazar gününe 6.409,162 TL seviyesinden başladı.
7 HAZİRAN PAZAR SERBEST PİYASA GÜNCEL ALTIN SATIŞ TARİFELERİ
Kuyumcularda, döviz bürolarında ve siber finans platformlarında listelenen fiziki altın ürünlerinin net satış fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:
Çeyrek Altın: Küçük yatırımcının en güvenli limanı olan çeyrek altın, pazar günkü güncel serbest piyasa satış listelerinde 10.648,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Yarım Altın: Yeni güne düşüş grafiğiyle giren ve yastık altı birikimlerinde sıkça tercih edilen yarım altın, sarraflarda 21.289,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam Altın: Portföyünü büyük ölçekli sarrafiye ürünlerinde tutmak isteyenler için tam altın satış fiyatı resmi kayıtlarda 42.300,71 TL seviyesine kadar çekildi.
Cumhuriyet Altını: Ata altını olarak da bilinen devlet güvenceli Cumhuriyet altınının bugünkü serbest piyasa perakende satış fiyatı 42.474,00 TL olarak tabelaya yansıdı.
Gremse Altın: Piyasada on çeyrek altına eşdeğer olan devasa sarrafiye ürünü gremse altın ise pazar sabahı itibarıyla 106.076,17 TL satış fiyatından işlem görmeyi sürdürüyor.
Finans analistleri, pazartesi günü borsaların siber seans açılışlarıyla birlikte Merkez Bankalarının hamleleri ve jeopolitik veri akışlarına bağlı olarak altın fiyatlarında yeni sismik dalgalanmaların yaşanabileceğini hatırlatıyor.