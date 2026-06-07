Altın piyasasında Pazar günü şoku! 7 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hem birikimlerini fiziki olarak değerlendirmek isteyen geleneksel yatırımcılar hem de finans piyasalarındaki güncel grafik trendlerini izleyen siber analistler, haftanın bu son gününde de canlı fiyat tablolarına kilitlendi. 7 Haziran 2026 Pazar sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada altın fiyatları, fahiş bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalarak kritik eşiklerin altına geriledi.