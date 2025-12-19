Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor? İşte 19 Aralık güncel fiyatlar
Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. İşte 19 Aralık Cuma güncel altın fiyatları...
Altın alım satımı yapanlar ile yatırımcılar, haftanın sonuna yaklaşılırken güncel fiyatları yakından takip ediyor.
“Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” soruları, 19 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
İşte 19 Aralık 2025 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.944,64 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.821,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.607,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.181,11 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.033,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 98.253,25 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.318,60 dolar