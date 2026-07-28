Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatları, güçlü doların etkisiyle salı günü düşüş kaydederken, yatırımcıların dikkati Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları sunması beklenen para politikası kararına çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.167 TL, ons altın ise 4.049 dolar seviyesinden başladı.

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 2

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 3

İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları...

28 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.167,27 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.081,00 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 20.162,00 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 40.310,69 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.157,00 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 101.085,85 TL

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 4.049,12 dolar

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Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 10
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