Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor

Altın piyasasındaki hareketlilik, yeni haftanın son işlem gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 1

 Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ons altındaki yukarı yönlü ivme, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın 6 bin 227 TL seviyesine ulaşırken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatları da netleşti.

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 2

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SINIRINI AŞTI

Küresel piyasalarda güvenli liman algısının güçlenmesiyle birlikte ons altın güne 4.121,32 Dolar seviyesinden başladı. Ons altındaki bu tarihi yüksek seyir, yurt içinde dolar kurunun da etkisiyle birleşince altının tüm çeşitlerinde yukarı yönlü sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Piyasaların açılmasıyla birlikte kuyumcularda ve serbest piyasada yoğun bir işlem trafiği göze çarpıyor.

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 3

10 TEMMUZ CUMALİ GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 4

Serbest piyasada ve kuyumcularda anlık olarak işlem gören güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 5

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.227,62 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 6

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.237,00 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 7

Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.455,00 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 8

Tam Altın Satış Fiyatı: 40.624,37 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 9

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.716,00 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 10

Gremse Altın Satış Fiyatı: 101.872,47 TL

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 11

YATIRIMCILAR UZMAN YORUMLARINA KİLİTLENDİ

Altın fiyatlarının bu denli yüksek bir ivme yakalamasının ardından ekonomi uzmanları, kısa ve orta vadeli yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 

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Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor - Resim: 12

Fiyatlardaki yükseliş trendinin küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarına bağlı olarak seyrini sürdüreceğini belirten analistler, gram altındaki 6 bin 200 TL barajının aşılmasının psikolojik olarak yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.

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