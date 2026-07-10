Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor

Fiyatlardaki yükseliş trendinin küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarına bağlı olarak seyrini sürdüreceğini belirten analistler, gram altındaki 6 bin 200 TL barajının aşılmasının psikolojik olarak yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.