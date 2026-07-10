Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor
Altın piyasasındaki hareketlilik, yeni haftanın son işlem gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ons altındaki yukarı yönlü ivme, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın 6 bin 227 TL seviyesine ulaşırken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatları da netleşti.
ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SINIRINI AŞTI
Küresel piyasalarda güvenli liman algısının güçlenmesiyle birlikte ons altın güne 4.121,32 Dolar seviyesinden başladı. Ons altındaki bu tarihi yüksek seyir, yurt içinde dolar kurunun da etkisiyle birleşince altının tüm çeşitlerinde yukarı yönlü sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Piyasaların açılmasıyla birlikte kuyumcularda ve serbest piyasada yoğun bir işlem trafiği göze çarpıyor.
10 TEMMUZ CUMALİ GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada ve kuyumcularda anlık olarak işlem gören güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.227,62 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.237,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.455,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.624,37 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.716,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 101.872,47 TL
YATIRIMCILAR UZMAN YORUMLARINA KİLİTLENDİ
Altın fiyatlarının bu denli yüksek bir ivme yakalamasının ardından ekonomi uzmanları, kısa ve orta vadeli yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Fiyatlardaki yükseliş trendinin küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarına bağlı olarak seyrini sürdüreceğini belirten analistler, gram altındaki 6 bin 200 TL barajının aşılmasının psikolojik olarak yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.