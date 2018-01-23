2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

Küresel piyasalarda zayıf seyreden dolar ve artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde, tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.



Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükselirken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 2,6 değer kazandı.



Gram altın ise ons altın ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yıla alış ağırlıklı bir seyirle girdi. Bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test eden ve yatırımcısına yüzde yaklaşık yüzde 2,7 getiri sağlayan gram altın, hareketine yeni rekor arayışlarıyla devam ediyor.



Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin gelecek dönemde devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının alacakları faiz kararlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



"Altının gram fiyatı açısından alt bant 160 lira"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının ons fiyatı üzerinde daha çok son dönemdeki dolar endeksinin güçsüz performansının etkili olduğunu vurguladı.



Erkan, özellikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile dolar arasındaki korelasyonun kaybolduğu bu dönemde, gerek avro, Japon yeni ve sterlin gibi para birimlerinin hızla değerlenmesinin gerekse ABD'de federal hükümetin harcama yetkisi alamadığı için kapanması gibi gelişmelerin dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyledi.



Artan jeopolitik risklerin TL varlıkların zayıf kalmasına neden olduğunu vurgulayan Erkan, "Altın ons fiyatında 1.340 doların üzerine yükseliş görürsek gram altın fiyatının 165 liranın üzerine çıkması beklenebilir." dedi.



İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer de piyasalarda mevcut fiyatların tüm gelişmeleri yansıttığını kabul ettiklerini belirterek, "Afrin operasyonu başladı ve gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş yok. Dolayısıyla operasyonun etkileri ve piyasa yansımaları bu şekilde oluştu. Yukarı yönlü fiyatlama şimdilik görülmüyor." diye konuştu.



Gram altının son günlerde artan yoğun siyasi ve jeopolitik gündeme karşın 162-164 lira aralığında hareket ettiğini, dolar kurunda 3,83 seviyesi üzerinde tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda altının gram fiyatının da 164-165 lira seviyelerine doğru yükselebileceğini kaydeden Özer, ortamın sakinleşmesi halinde dolar kurunun 3,73-3,75 bandına doğru gerileyeceğini, bu durumda gram altının 160-158 seviyelerine düşebileceğini bildirdi.



Özer, "TL ya da ABD hükümetine yönelik şok etkisi yaratabilecek güçte bir haber akışının olması halinde altının gram fiyatı 170 lira seviyesine doğru çıkabilir." dedi.