Altın rekor kırıyor: İslam Memiş uyardı, altın almalı mı? satmalı mı?

"Dünyanın önde gelen finans kurumları ve merkez bankaları, Trump’ın politikalarından çekindikleri için Londra’dan altınlarını fiziki olarak transfer etmeye başladı. Şu anda ABD’ye 13 milyon ons, yani 38 milyar dolarlık altın transfer ediliyor. Hatta bugün gelen bilgilere göre 400 bin adet külçe altın taşınıyor. Londra’daki bankalar, bu yoğunluk nedeniyle fiziki altın teslimatlarını 5 dolar eksine bozmaya başladı."