Altın rekor kırıyor: İslam Memiş uyardı, altın almalı mı? satmalı mı?
Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Piyasalar, Trump’ın açıklamalarıyla belirsizliğini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel çapta büyük bir altın transferi başladığını belirtti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel çapta büyük bir altın transferi başladığını belirtti. "38 milyar dolarlık bir altın transferi var dünyada" diyen Memiş, Londra’daki bankalarda fiziki altın işlemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyledi.
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş!
Küresel düzeyde artan ekonomik belirsizlik, altın fiyatlarını hem ons hem de gram bazında rekora taşıdı. Özellikle Trump’ın başlattığı ticaret savaşları, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.
Memiş, "Yatırımcılar risklerden korunmak için altın talebini artırdı" dedi.
Piyasalar Gergin, Altın Transferi Hızlandı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Altın fiyatlarındaki agresif yükseliş sonrası, finansal okuryazarlığı olmayanlar 'fiyatlar uçtu gitti' yorumları yapıyor. Oysa Trump’ın ticaret savaşlarını resmen başlatmasıyla piyasalarda büyük dalgalanmalar başladı. Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e %10 gümrük vergisi getirildi. Bu da piyasalarda ciddi bir belirsizlik yarattı."
Memiş, Londra’daki bankalarda altın teslimatlarıyla ilgili büyük bir hareketlilik yaşandığını belirtti:
"Dünyanın önde gelen finans kurumları ve merkez bankaları, Trump’ın politikalarından çekindikleri için Londra’dan altınlarını fiziki olarak transfer etmeye başladı. Şu anda ABD’ye 13 milyon ons, yani 38 milyar dolarlık altın transfer ediliyor. Hatta bugün gelen bilgilere göre 400 bin adet külçe altın taşınıyor. Londra’daki bankalar, bu yoğunluk nedeniyle fiziki altın teslimatlarını 5 dolar eksine bozmaya başladı."
“2025 Karışık Bir Yıl Olacak”
Önümüzdeki döneme dair değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Bu yıl finansal açıdan zorlu geçecek. Trump ve çevresi piyasaları manipüle ederek fiyatları dalgalandırıyor. Bunu sadece altın üzerinden değil, diğer yatırım araçlarında da yapıyorlar. Portföy çeşitliliği önemli, tek bir varlığa yatırım yapmayın" uyarısında bulundu.
Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırarak "Şu an altın fiyatları yüksek, bu yüzden dolar pozisyonumu koruyorum ve kenarda beklemeye devam ediyorum" dedi.